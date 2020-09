DONNARUMMA 6,5

Due interventi da vero numero uno. I milioni che si prende sono decisamente guadagnati bene, con merito.

CALABRIA 6,5

Se gioca così nessuno gli può più togliergli il posto. Figuriamoci Antonio Conti.

KJAER 6,5

Chiude finestre e persiane e per il Bologna là davanti è buio completo (27' st Leo Duarte 5: i pericoli per il Milan arrivano con lui in campo)

GABBIA 6

Il ruolo di bomber non è ancora esattamente il suo. Ma dietro stavolta non sbaglia niente. Maldini però sta cercando un sostituto. Non se la prenda il ragazzino

THEO HERNANDEZ 6

Offre un pallone al bacio per la testa vincente di Zlatan. Poi tante altre prelibatezze

BENNACER 5

Soliti passaggi orizzontali, qualche errore dietro, uno clamoroso davanti. Episodio da Mai Dire Gol (41' st Krunic ng)

KESSIE 6

Senza una vera battaglia lì in mezzo al campo si perde un po' di colpi. Ma è una presenza costante, che quando non c'è si fa sentire (32' st Tonali 6: emozionante esordio a casa sua)

CASTILLEJO 5

Tanta corsa, tantissimo sacrificio ma non basta ancora per fare la differenza. Poi si fa male, non rientra più in campo. (1' st Saelemaekers 6,5: il peggior in Irlanda, uno dei migliori ieri sera a San Siro. L'aria di casa evidentemente gli fa proprio bene)

CALHANOGLU 6,5

Altri novanta minuti da signor numero 10 e primi applausi di San Siro per lui, per tutti i suoi compagni. (27' st Brahim Diaz 6: i numeri li ha e li fa vedere anche nel poco tempo concesso da Pioli)

REBIC 6

Per essere il vero Ante deve anche segnare. Ci riuscirà.

IBRAHIMOVIC 8

Rangnick se ne faccia una ragione: Zlatan è un campione. E i campioni non hanno età. Altri novanta minuti, altre due reti e siamo a tre dopo due partite ufficiali.

PIOLI 7

Il suo Milan non lo tradisce mai. Vince. Ancora. Vince con la squadra dello scorso campionato. Ora però la squadra va completata se si vuole provare ad alzare l'asticella per davvero e non solo a parole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

