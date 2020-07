DONNARUMMA 6,5

Dalle sue parti passano tante frecce. Due lo colpiscono, lo feriscono ma Gigio non muore mai come il Milan

CONTI 5,5

Cristiano Ronaldo lo prende per il naso. Ma stiamo parlando del migliore del nostro campionato (37' st Calabria ng)

KJAER 6

Sbaglia solo sulla rete di Cristiano Ronaldo

ROMAGNOLI 5

Su Rabiot la colpa finale è tutta sua. Prima di Kessie, Theo Hernandez e anche Saelemaekers. Tutti in ordine d'apparizione. Poi sbaglia anche su CR7.

THEO HERNANDEZ 5,5

Spinge moltissimo e come al solito non difende tanto. Mollissimo su Rabiot

KESSIE 6,5

Il soldato di Pioli si spinge fino al fronte per colpire il nemico. Missione centrata.

BENNACER 6

Solito tiki taka senza mai nessuna verticalizzazione. Ma corre per due. E a questo Pioli serve tantissimo.

SAELEMAEKERS 5

Male, davvero male (14' st Rafael Leao 6: Una deviazione l'aiuta. Ma è l'ennesima rete che arriva dalla panchina)

PAQUETA' 6

Lucas corre soprattutto all'indietro. Aiuta, si sacrifica e quando può serve un pallone d'oro a Ibra (1' st Calhanoglu 6: Non è lui e si vede. Perché mandarlo in campo se non sta bene? Inutile rischio)

REBIC 6,5

Ormai è davvero Super Rebic. Cosa aspetta Gazidis a riscattarlo? (37' Krunic ng)

IBRAHIMOVIC 7

Freddo, freddissimo dagli undici metri. Come a Roma, segnerebbe anche su azione. Ancora Fuorigioco. Poi l'assist per Frank e tante altre cose. Tanta roba davvero (22' st Bonaventura 6: sostituire il migliore non è mai semplice)

PIOLI 7

Ivan Gazidis l'ha già mandato via, sostituito con un altro senza nemmeno aspettare, valutarlo sul campo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

