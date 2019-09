DONNARUMMA 5

Sbaglia troppo. Se il Milan si deve arrendere è anche colpa sua.

CALABRIA 5,5

Ritorno in campo in punta di piedi.

ROMAGNOLI 5,5

L'ultimo ad alzare bandiera bianca.

MUSACCHIO 4

Con Zaza le prende e le dà. Con Belotti le prende solamente...

THEO HERNANDEZ 5

Gli piace attaccare ma nel Milan di oggi serve soprattutto difendere.

KESSIE 5,5

Non un attaccante ma sbagliare una rete da un metro dalla porta come ha fatto lui è incredibile.

BENNACER 4,5

Giampaolo non lo farebbe giocare, altri lo spingono in campo. Il risultato dice tutto (38' st Rebic 5: la carta della disperazione).

CALHANOGLU 5

Ci prova sempre da lontano, senza mai colpire il bersaglio.

SUSO 5

In campo senza regole, schemi e cosa peggiore, idee. Quando non gira, sono dolori per il Milan.

LEAO 6

A volte irresistibile, soprattutto quando punta l'uomo. Altre una brutta copia di Castillejo. (20' st Bonaventura 5: torna dopo quasi un anno. Impercettibile).

PIATEK 5,5

Segna solo rigore. Poi li sbaglia uno dietro l'altro, anche quello più facile, quello all'ultimo minuto di recupero.

GIAMPAOLO 4

Un solo tempo da Milan, l'altro proprio no. Altra partita persa, un'altra senza giocare un grande calcio. I numeri sono impietosi.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

