DONNARUMMA 5

Sbaglia, fa un grande errore, quello che fa cadere il Milan. Ma le colpe non sono tutte sue e prima due parate importanti.

DALOT 4,5

Non riesce a spingere, si ferma sempre prima, sul più bello. La sua miglior partita l'ha fatta a sinistra, dalla parte opposta. Mistero.

KJAER 6

Prende tutto in volo: palloni, mosche e zanzare, che a San Siro ci sono ancora. Ma a quanto pare, non basta.

ROMAGNOLI 4,5

Lockdown cominciato in anticipo. Il capitano è rimasto chiuso nello spogliatoio, dal rigore procurato in avanti. Errori a ripetizione. Non è da lui.

THEO HERNANDEZ 5

Davanti va, è dietro che continua ad avere grossi problemi e se incontri questo Lille fai brutta figura

TONALI 4

Dura la vita lontano dalla provincia. Forse non è ancora pronto, forse aveva ragione l'Inter? (23' st Bennacer 6: decisamente meglio le sue facili geometrie)

KESSIE 5,5

Da solo lì in mezzo al campo è dura, davvero durissima.

CASTILLEJO 4

Inesistente. Non c'è altro da dire e nemmeno da aggiungere (1' st Rafael Leao 4,5: solito fumo, poco arrosto).

BRAHIM DIAZ 6

L'unico a salvarsi in questa valle di lacrime (33' st Hauge ng)

KRUNIC 4

La faccia di Zlatan fa capire la sua partita. Brutta, davvero brutta (1' st Calhanoglu 5,5: imparagonabile rispetto a chi ha giocato prima di lui. Ma è una brutta serata un po' per tutti).

IBRAHIMOVIC 5

E' una serata no per tutti, anche per lui, per Zlatan. Può succedere. Meglio uscire, guardare avanti, pensare al Verona (23' st Rebic 6: gli bastano pochi secondi per andare vicino al gol. Altra categoria rispetto a Leao).

PIOLI 6

Prima o poi doveva succedere. Meglio in Europa League che in campionato, meglio arrivare secondi che rinunciare a un sogno chiamato scudetto. Il suo Milan si ferma dopo 24 risultati utili consecutivi, dopo 242 giorni di imbattibilità. Ultimo ko l'8 marzo, una vita fa.



