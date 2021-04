DONNARUMMA 5

Nessuna colpa sulle due reti ma nemmeno l'ombra di un miracolo. Dal Sassuolo, al debutto in A, a questo ko pesantissimo.

CALABRIA 6

La sua assenza si è fatta sentire anche se non riesce ancora a spingere. Esce senza fiato (41' st Kalulu ng).

KJAER 6

Nemmeno Gigio riesce a buttarlo giù. Poi entra un certo Raspadori

TOMORI 5

Domenica Destro, ieri Raspadori. Due errori imperdonabili per mister 30 milioni. Romagnoli può disfare la valigia.

DALOT 5,5

Mette la freccia e prova a viaggiare quasi sempre in corsia di sorpasso. Theo però è un'altra cosa

MEITE 6

Con il Sassuolo servono i muscoli e lui ce li mette tutti per aiutare Frank contro Locatelli e compagni (41' st Brahim Diaz ng).

KESSIE 6,5

Un vero guerriero che lotta sempre per tutta la partita. Che errore arrivare a scadenza di contratto con il più forte della tua rosa.

SAELEMAEKERS 6

Non è un assist ma il passaggio vincente a Calha è suo. Poi ci mette corsa, sacrificio e qualche conclusione (41' st Castillejo ng).

CALHANOGLU 6,5

Meno male che non doveva giocare. Destro a giro pieno di magia e grandi sogni. Un altro gol che aiuta lui ma non il Milan nella difficile trattativa per il rinnovo (28' st Krunic 5: sempre meglio Hakan, anche con una gamba sola).

REBIC 5

L'ennesima conferma che non può giocare là davanti nemmeno con al fianco un altro. Meglio partire larghi e sfruttare la sua imprevedibilità (29' st Mandzukic 5: non tocca praticamente un pallone).

RAFAEL LEAO 4,5

Inutile girarci intorno. Ricorda sempre di più Niang. Per qualcuno è più forte, per noi no.

PIOLI 6,5

Il suo Milan è nuovamente in emergenza formazione e senza Ibrahimovic e Theo Hernandez torna anche il mal di casa. Secondo posto a rischio.

