DONNARUMMA 5

L'uscita nel finale è da suicidio: Kjaer e Tomori lo salvano da una figuraccia.

KALULU 5,5

Non perfetto dietro, poco presente in avanti anche se serve a Rebic un pallone solo da spingere in porta (17' st Dalot 5: entra per spingere al Milan alla vittoria. Arrivano i tre punti ma non certo per merito suo).

KJAER 7

Lotta e vince contro Scamacca. Poi salva sulla linea anche su Masiello. Eccezionale!

TOMORI 6

Uno lo prende (marcatura sbagliata su Destro), uno lo toglie (sulla linea sulla conclusione di Berahmi).

THEO HERNANDEZ 6

Ballardini lo blocca, lui non si libera quasi mai. Poca spinta, tanta presenza dietro in una domenica sofferta per il Milan.

BENNACER 6

Gli mancano minuti nelle gambe e le solite geometrie. Ma questa volta commette anche tanti errori non da lui (29' st Tonali 6: pochi minuti per confermare che non c'è ancora).

KESSIE 6

Una partita dove c'è da lottare e tanto. Badelj e Strootman però sono in due e nemmeno per uno con il suo fisico è semplice avere la meglio lì in mezzo al campo.

SAELEMAEKERS 5

Un'altra partita no. Cambio obbligatorio (18' st Diaz 6: Entra quando il Milan comincia a perdere metri. Gioca in... contropiede).

CALHANOGLU 5

È il giocatore di maggiore qualità. Ma con il Genoa la luce si accende e si spegne con la stessa intensità. Per arrivare al traguardo senza fare troppo fatica serve un altro Hakan (42' st Krunic ng).

REBIC 7

Segna una rete meravigliosa, un'altra se la mangia. È il giocatore che più spaventa il Genoa.

RAFAEL LEAO 5

Fallisce l'ennesima prova da prima punta. Se il Milan pensa di poter aver l'alternativa a Ibra in panchina si sbaglia (17' st Mandzukic 6: una prestazione che vale una conferma? Boh...).

PIOLI 6

Continua la sua rincorsa verso la Champions. Una corsa accompagnata anche da fortuna. Che non guasta mai.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 05:01

