DONNARUMMA 5

Gigio non è senza colpe, soprattutto sulla violenta testata di Kurtic.

CALABRIA 6

Verticalizzazioni al cubo, peccato che si perda nelle diagonali difensive.

GABBIA NG

Esce troppo presto dopo un contrasto con Cornelius (5' pt Kalulu 6: su Gervinho non sbaglia, sul primo gol l'errore non è suo. Sul raddoppio nemmeno; buon esordio).

ROMAGNOLI 6

A ogni partita è costretto a cambiare il proprio partner. Lo lasciano tutti

THEO HERNANDEZ 7,5

Un gran giocatore. Due reti e un punto fondamentale per non perdere di vista lo scudetto.

KESSIE 5

Meno bene del solito. Meno incisivo. Al posto del coltello tra i denti ha messo un torrone morbido alle mandorle.

BENNACER 5

Fatica a tenere il righello diritto in mezzo al campo. Sbaglia anche gli esercizi di copertura. Esce con la punta della matita rotta. Speriamo non sia nulla di grave (30' st Tonali 6: mette ordine in un centrocampo senza idea e fiato).

CASTILLEJO 5

Una rete annullata e nient'altro. Pioli lo manda sotto la doccia (1' st Rafael Leao 6: accende il Milan anche se sulla fascia sbagliata).

BRAHIM DIAZ 6

Non è fortunato, ma la fortuna gira, proprio come il pallone che calcia all'incrocio. Pioli però non è contento e lo toglie dopo soli 45' (1' st Hauge 5: 45' senza una magia).

CALHANOGLU 7

Un incrocio dei pali, un palo esterno e anche una traversa e una paratona di Sepe. Manca solo un palo interno e andare a Lourdes

REBIC 4,5

Fare la prima punta non gli piace proprio, non gli riesce nemmeno. Non tira mai una volta in porta.

PIOLI 6

Il suo Diavolo non muore mai. Due reti fatte, una annullata, quattro pali. Il primo posto è sempre del Milan e poco importa se le altre si avvicinano.

(M.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA