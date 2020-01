DONNARUMMA 5

Gigio fa un'uscita senza senso. Tra i pali è molto meglio (forse).

CONTI 5,5

Solito discorso se non attacca non sa difendere

KJAER 5,5

Lasagna è veloce, molto più di lui. Sul gol però non è colpa sua.

ROMAGNOLI 6

Solito tappabuchi, che non ama particolarmente difendere e che soffre troppo l'Udinese.

THEO HERNANDEZ 6,5

Il bello e il brutto del Milan. Bruttino e impotente quando lo attaccano, meraviglioso quando è libero di avanzare e segnare: bomber del Diavolo.

CASTILLEJO 7

Fa il suo e lo fa sempre meglio. Promosso ancora una volta come da centrocampista libero di attaccare e rendersi pericoloso (32' st Krunic 5,5: deve combattere per difendere il risultato. Ci riesce con fatica).

KESSIE 4,5

Passeggia alla ricerca di quella grinta che ha perso dall'inizio del mercato di gennaio. Disturbato?

BENNACER 5,5

Tocca tanti palloni, molti semplici, passaggi di pochi metri. Peccato che quelli più complicati non finiscono sempre nella buca d'angolo.

BONAVENTURA 4,5

Il peggiore in assoluto. Ritrovare il soldato Jack sarà fondamentale (1' st Rebic 7,5: la sua stagione finalmente ha inizio. Due reti e tre punti conquistati dall'ex Eintracht).

LEAO 7

Finta, controfinta e se c'è lo spazio, pure un'altra. Una volta si diceva veneziano, ora giocatore di qualità: quella non gli manca e con l'Udinese la fa vedere (quasi) tutta.

IBRAHIMOVIC 6

Gioca un po' da fermo, forse troppo ma è Zlatan, può permetterselo, può fare aiutare anche così. Con lui il Milan non perde più, fa sempre punti.

PIOLI 6,5

Le panchine di Suso, Paquetà e Piatek sono la svolta di un Milan che ha fame e che mette tutto. Con il ritorno di Ibra il Milan non ha più perso. A volte basta una presenza ingombrante per fare la differenza

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

