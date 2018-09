Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 5Due reti, tante incertezze soprattutto nelle uscite. Male.CALABRIA 5Là davanti non sbaglia niente o quasi. Dietro continua la sagra dell'incertezze (21' st Abate 5: Gosens per sua fortuna lo grazia).MUSACCHIO 6,5Forse aveva ragione Mirabelli a puntare su di lui.ROMAGNOLI 5Capitan imperfetto. Ogni tanto succede di sbagliare una gara, di non giocarla da Alessio Romagnoli.RODRIGUEZ 6Si prende il lusso di tentare anche la conclusione in porta.KESSIE 6Se avesse anche i piedi dritti varrebbe almeno 200 milioniBIGLIA 5Il ruolo del regista non è più un mestiere che fa per lui.BONAVENTURA 6,5Un gol di testa (non per il Var), un palo ancora di testa e una rete alla Gonzalo. What's else? (29' st Bakayoko 6: piano piano sta capendo il Milan).SUSO 7,5Fa girare la testa (e le palle) a quella Dea di un'Atalanta che un anno fa pesava qualche chilo in meno e girava in minigonna per tutta l'Europa.HIGUAIN 7Uno di quei gol che faranno la storia rossonera, uno di quelli che i nostri nipotini rivedranno a lungo. Benedetto il giorno che Bonucci è voluto tornare nell'amata TorinoCALHANOGLU 5Tanti errori, troppe imprecisioni. La gara con la Roma aveva illuso i suoi estimatori. Hakan ha bisogno di tempo per tornare quello di un anno fa, un giocatore decisivo (40' st Castillejo ng).GATTUSO 5Higuain-dipendente? E chi se ne frega. Se ci fosse stato prima probabilmente il Milan oggi sarebbe da un'altra parte ma da solo non basta, da solo non può vincere le partite.