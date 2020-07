DONNARUMMA 5

Due miracoli con le sue giganti mani, le stesse che lo tradiscono su Di Lorenzo. Poi pasticcia su Mertens e sempre con i piedi.

CONTI 5

Prima Mertens, poi Insigne, mai per fortuna Callejon. Vita dura per lui

KJAER 6

Il Napoli colpisce ai fianchi. E lì fa male. Lui, quando può aiuta.

ROMAGNOLI 6

Senza punti di riferimento si perde presto per il San Paolo.

THEO HERNANDEZ 6,5

La butta dentro per la sesta volta da quando ha detto di sì al Milan. Un matrimonio davvero fortunato.

BENNACER 5

Una settimana enigmistica senza verticalizzazioni. E poi le solite disattenzioni in fase di copertura.

KESSIE 6,5

Una grande diga dove il pallone non passa quasi mai. E dagli undici metri si conferma infallibile

PAQUETA' 5

Fa poco, lo fa male. Lo fa anche senza qualità. Altra occasione buttata via. Ormai a dire il verso si è perso il conto. (1' st Saelemaekers 5: due gialli, uno dietro l'altro. Rosso ingenuo e pericolosissimo per la classifica rossonera)

CALHANOGLU 5

Gattuso lo conosce bene, lo costringe a difendere e non ad attaccare. E allora diventa inutile tenerlo in campo (15' st Bonaventura 6: si procura il rigore. Basta e avanza per la sufficienza)

REBIC 6,5

Se non segna fa l'assist. E poi corre tantissimo, ma davvero tanto. E pazienza se non tira sempre in porta. Cosa aspetta a riscattarlo Gazidis? (43' st Krunic ng)

IBRAHIMOVIC 5

Ibra è Ibra. Nel bene come nel male. E questa volta non va benissimo per Zlatan che non tocca un pallone. Pioli lo toglie, lui si arrabbia, ma con se stesso (16' st Rafael Leao 6: altra mezzoretta di qualità e buon sacrificio per i suoi compagni. In crescita)

PIOLI 6

Arrivare quinti non è per niente facile. Se poi non vinci contro una diretta concorrente, è ancora più difficile. L'obiettivo Europa non è ancora raggiunto; messa in sicurezza, la squadra c'è e ha saputo reagire.

