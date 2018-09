Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 5,5Una volta Gigio il tiraccio di Joao Pedro l'avrebbe preso.CALABRIA 6Novanta minuti ordinati senza mai una giocata che possa accendere all'improvviso qualche suo compagno.MUSACCHIO 5Continua la serie di insufficienze senza che papà Gattuso lo metta una sola volta in castigo. Forse meriterebbe una panchina, giusto per vedere finalmente Caldara...ROMAGNOLI 5Parte con il rallentatore, Pavoletti con il play. Il palo lo salva, Joao Pedro no. Una serataccia ma non solo per lui.RODRIGUEZ 6Nessuna sbavatura dietro, positivo in fase d'attacco. Sei meritatissimo (40' st Laxalt ng).KESSIE 6Frank è instancabile e il Milan non può fare a meno dei suoi polmoni d'acciaio.BIGLIA 5Fa girare il pallone poco e lentamente. Così non va, così non serve a niente. E' l'ora di provare a inventare un Pirlo là in mezzo al campo dove nasce il gioco.BONAVENTURA 5Manda in porta Farias, non Higuain. Particolari che fanno la differenza in una partita dove sbaglia un gol facilissimo (21' st Bakayoko ng).SUSO 6Pochi palloni ma buoni e alla fine un quasi gol.HIGUAIN 6,5Nella giornata di CR7 arriva anche la prima del Pepita. Un gol pesantissimo.CALHANOGLU 5Il suo allenatore vuole di più da Hakan, non è l'unico a dire il vero. Fa due passi indietro rispetto alla notte magica contro la Roma (28' st Castellejo ng).GATTUSO 6Per arrivare in Champions serve un Milan che giochi per tutti i novanti minuti e non solo per un tempo. C'è tanto da migliorare.