DONNARUMMA 5,5

Nessun miracolo, incertezze e due reti prese.

CONTI 6

Dà sempre l'impressione di poter fare meglio: dietro come in avanti .

KJAER 5,5

Fa un po' meno bene del suo capitano.

ROMAGNOLI 6

È sempre troppo solo per poter riuscire a salvare il Milan da errori e due reti evitabili.

THEO HERNANDEZ 6

Attacca come un dannato lasciando spazi e ripartenze al Toro. Due gol presi, due reti dove poteva fare decisamente di più.

CASTILLEJO 6,5

Non è bellissimo ma è utile, molto utile. Fa al meglio tutto quello che il suo allenatore gli chiede.

KRUNIC 6

Un po' troppo leggero in un centrocampo dove mancano sempre i piedi buoni (36' st Calhanoglu 7,5: Due reti fondamentali che regalano la Juventus in semifinale di Coppa).

BENNACER 6

Corre tanto, gioca molti palloni ma anche le solite pericolose indecisioni in mezzo al campo. E sulla prima rete del Torino qualche colpa è anche sua.

BONAVENTURA 6

La mette dentro (facilissimo). Ma il vero Jack non c'è ancora. I continui richiami di Pioli ne sono la testimonianza (31' st Rafael Leao 6: poteva sbattersi' un pò di più).

REBIC 6,5

Un altro giocatore. Un attaccante da grande squadra. Davanti fa quello che vuole. Mezzo voto in meno per una gomitata da rosso trasformata in giallo (1' sts Kessie 6: altro cambio vincente).

PIATEK 4,5

Non fa un tiro in porta, nemmeno per sbaglio. Solito problema. Uno di quelli che presto potrebbe non esserci più. Lo aspetta la Premier League, il Tottenham. Ciao Kris (20' st Ibrahimovic 7: Pioli si aggrappa ancora a lui per vincere. Missione compiuta con gol).

PIOLI 6

Avanti in Coppa Italia, avanti ancora una volta con Zlatan Ibrahimovic in campo. Senza di lui sembra difficile scendere anche i gradini del pullman rossonero

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

