Spesso il cinema attinge dal teatro, più raro che avvenga in contrario. Nel caso di The Full Monty, quattro disoccupati che si reinventano spogliarellisti, è stato il film del 1997 a ispirare il musical di Broadway, che da domani sarà al Teatro della Luna in una nuova edizione a firma di Massimo Romeo Piparo. Protagonisti Paolo Conticini (foto piccola), Luca Ward, Nicolas Vaporidis, Jonis Bascir e Gianni Fantoni.

Paolo Conticini, che spettacolo è?

«Non comico ma leggero, dove si sorride su argomenti profondi e attuali. Non solo la disoccupazione ma l'affidamento di un figlio, l'adozione, la diversità. Ha tutte le caratteristiche per essere un successo e uno spunto di riflessione».

Rispetto al musical originale, l'ambientazione è tutta italiana.

«Sì, siamo a Torino, noi siamo operai della Fiat licenziati che decidono di allestire questo spettacolo con il servizio completo finale, quando restiamo completamente nudi».

Nel cast ritrova Luca Ward, con cui ha condiviso il palco di Mamma mia!.

«Sì, con quello spettacolo abbiamo riportato in scena gli entusiasmi del film con un cast azzeccato. Siamo rimasti tutti amici, come una vera famiglia».

Progetti per il piccolo o grande schermo?

«Ho una proposta per un film per il cinema, ma fino a marzo sarò in tournée».

Nel 2020 festeggerà i 25 anni di carriera: come ha iniziato?

«Devo tutto al biglietto da visita che mi ha dato un agente: ho fatto due provini, uno è andato male e l'altro era per Uomini uomini di De Sica, dove ho debuttato».

Accanto a De Sica ha recitato molte volte, come risponde a chi critica i cinepanettoni?

«Con un sorriso, perché criticarli vuol dire criticare il pubblico italiano che li adora. Un successo, soprattutto così prolungato, non viene mai a caso, evidentemente hai colto nel segno. Senza fare paragoni, anche quelli di Totò o Sordi erano considerati filmetti, ora sono pilastri del nostro cinema».

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

