Donadoni e Zenga: doppio divorzio a Bologna e Crotone Tudor in bilico

Marco ZorzoMILANO - Un girone di ritorno da retrocessione: appena 15 punti, con scontri verbali (piuttosto accesi) con i tifosi. Roberto Donadoni e il Bologna si sono detti addio. Decisivo l'ultimo summit di ieri tra il tecnico e il presidente Joey Saputo. Sulla panchina rossoblù potrebbe sedersi un altro ex milanista: in lizza Pippo Inzaghi, impegnato nei playoff per la promozione in A col Venezia, e Giovanni Stroppa, una stagione più che decorosa a Foggia, in B. Ma i rossoblù avrebbero contattato pure l'ex Chievo Ronado Maran.Altro addio è quello di Walter Zenga al Crotone: «Lo dico con grande tristezza», ammette l'Uomo Ragno, che aggiunge: «Vi porterò sempre nel cuore». In bilico pure il destino di Igor Tudor a Udine: nelle prossime ore ci sarà l'incontro decisivo.Mentre Marco Giampaolo resta alla guida della Samp, ma i tifosi contestano il presidente Ferrero: il 12 giugno scenderanno in piazza.riproduzione riservata ®