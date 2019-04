Don Milani, rivoluzionario pacifico

Un grande rivoluzionario. Pacifico, ma implacabile nell'inseguire la sua idea di scuola per tutti. Dici don Lorenzo Milani, e subito pensi alla grande avventura di Barbiana e a quella Lettera a una professoressa che ha cambiato il modo di intendere l'educazione e la pedagogia. È dedicato a lui lo spettacolo da oggi al Parenti, Il Vangelo secondo Lorenzo, diretto da Leo Muscato, che lo ha scritto con Laura Perini. Nel ruolo del priore di Barbiana (il paesino dove fu esiliato da San Donato di Calenzano, perché aveva aperto una scuola per operai e contadini) c'è Alex Cendron alla guida di un corposo cast con anche otto bambini. E oggi alle 18 l'incontro Don Milani, Milano e la chiesa dei poveri. Storia di un'amicizia, con Alberto Meloni, che ha curato per i Meridiani Mondadori l'opera omnia di don Milani, e Pietro Ichino che gli ha dedicato il libro La casa nella pineta. (O.Bat.)

