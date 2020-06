Domenico Zurlo

Una discussione in casa tra coniugi, davanti al figlio piccolo: lui esce e si mette alla guida, la moglie lo segue nel cortile, viene investita dalla sua auto e muore sul colpo. È morta così Isabella Spada, 48 anni, travolta e uccisa dal marito Giorgio Giovannini, di 57, che risulta ora indagato per omicidio colposo: una morte atroce, forse colpa dell'assenza di luce in quel cortile maledetto.

Il dramma è avvenuto intorno alle 21 di sabato sera a Corteolona, piccolo comune di poco più di duemila abitanti nella Bassa Pavese, a pochi chilometri dalla provincia di Lodi. Una tragica fatalità dopo una normale discussione, secondo quanto riferito da amici e conoscenti della coppia: il 57enne sarebbe uscito di casa proprio per evitare che i toni della lite si alzassero eccessivamente, ma una volta messosi alla guida dell'auto, una Nissan, non si sarebbe accorto della presenza della donna.

Isabella Spada avrebbe tentato di aggrapparsi allo sportello, finendo invece schiacciata sotto le ruote della macchina. Quando Giorgio si è accorto dell'accaduto ha prima tentato di soccorrerla, poi ha chiamato il 118 ma a quel punto era troppo tardi. Il corpo di Isabella era incastrato sotto la vettura, e l'intervento dei medici arrivati sul posto è stato inutile: lei era già morta in seguito alle gravissime ferite riportate.

La coppia era molto conosciuta nel paese, ora sconvolto per una tragedia dai risvolti ancora poco chiari. L'uomo, descritto come un marito e un padre molto legato alla famiglia e al figlio di 10 anni, nella notte tra sabato e domenica è stato sentito sino alle 2 dai carabinieri alla caserma di Stradella: ieri ha poi ricevuto la visita di parenti e amici e anche del parroco, don Roberto Romani, che lo hanno trovato affranto e ancora sotto choc. Ai militari che indagano sulla dinamica dell'incidente, il 57enne ha detto di non essersi reso conto che la moglie lo aveva seguito, complice forse proprio il buio nel cortile davanti a casa.

