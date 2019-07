Domenico Zurlo

Tragico incidente nella serata di lunedì nell'hinterland di Milano: in un drammatico schianto tra una moto e un'auto ha perso la vita Cristian Piazzoli, poliziotto di 44 anni, in servizio alla Digos di Milano. Stava tornando dal lavoro, a casa lo aspettavano la moglie e i suoi due figli, di 12 e 2 anni. Non ci è arrivato. Ha perso la vita in una tragica collisione con una Peugeot 208, guidata da una donna di 54 anni, che ora rischia l'accusa di omicidio stradale.

Lo schianto è avvenuto ad un incrocio, tra Bareggio e Cornaredo: Cristian viaggiava sulla sua Honda Cbr 600, quando la 54enne - secondo i primi rilievi - avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra. La moto si è schiantata contro la fiancata dell'auto e il poliziotto è stato sbalzato di sella. Un volo di diversi metri che gli è stato fatale: i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, per poi trasportarlo in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, ma è stato tutto inutile. L'impatto aveva già provocato un arresto cardiaco, e l'agente è arrivato già morto in ospedale.

Piazzoli, perugino d'origine, lavorava in questura. Aveva iniziato alle Volanti, poi era passato alla Digos. Insieme al tifo per l'Inter, la moto era la sua grande passione: sul suo profilo facebook sono tante le foto a cavallo della sua Honda, scattate durante raid motociclistici con gli amici.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei colleghi: «Ci stringiamo in un abbraccio commosso ai familiari», le parole degli amici del Sap, uno dei sindacati di polizia. «La terra ti sia lieve, caro Cristian», il saluto della questura di via Fatabenefratelli in un post su Facebook. I carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato i primi sopralluoghi sul luogo, stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

24 Luglio 2019

