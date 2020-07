Domenico Zurlo

Svaligiavano le case rubando gioielli e orologi di valore, con una predilezione per l'oro, che fondevano per produrre lingotti che destinavano al mercato finanziario: era un meccanismo quanto mai oliato ed efficace quello di una banda finita in manette nell'operazione dei carabinieri di Sesto San Giovanni, coordinati dal pm di Monza Michele Trianni.

Gli arrestati sono 15, nelle province di Milano, Forlì e Savona: sette albanesi, due egiziani e sei italiani. Ma ad essere coinvolti erano più di 70 tra ladri trasfertisti, ricettatori, intermediari e commercianti.

La base operativa era a Paderno Dugnano: i basisti, due albanesi, ideavano e preparavano i furti nelle abitazioni mirando a monili preziosi e orologi di valore. Le bande di ladri coinvolte erano oltre 40, ma gli inquirenti - in quasi due anni di indagini - si sono concentrati sui ricettatori, sgominando un'organizzazione enorme, con furti ripetuti, anche uno ogni giorno. Coinvolte due famiglie albanesi, i Buka e i Bushi, con questi ultimi che lo scorso maggio, dopo aver accumulato un patrimonio di circa 600mila euro, sono stati incastrati mentre preparavano la fuga in patria. Una volta rubato l'oro lo fondevano in casa, come facevano i Buka, che nella loro abitazione avevano un piccolo forno e addirittura gli stampini per riprodurre i ciondoli Dodo, da riciclare nei negozi di bigiotteria.

Trasformato poi l'oro dei furti in lingotti, i ladri alchimisti si servivano della collaborazione di un wealth manager (arrestato oggi anche lui), un professionista italiano che lavora nella gestione di una holding milanese e che destinava i lingotti al commercio finanziario: il fine era quello di ricavarne più denaro possibile da inviare in Albania. La banda si serviva anche di autisti di bus compiacenti che portavano contanti e gioielli all'estero, oltre a fiancheggiatori che reperivano box per occultare le auto e agli stessi esercenti che riciclavano i proventi illeciti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA