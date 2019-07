Domenico Zurlo

Si tinge sempre più di giallo la morte di Stefano Marinoni, il ragazzo di 22 anni trovato morto in un campo ai piedi di un traliccio tra Arese e Rho. A una settimana dal ritrovamento del suo cadavere sono tanti i punti ancora oscuri, a partire dalla causa della morte: il pm Mauro Clerici, a cui è affiata l'inchiesta, dopo aver aperto un fascicolo senza ipotesi di reato ha cambiato idea ipotizzando l'omicidio.

L'autopsia condotta martedì scorso sul corpo del giovane elettricista di Baranzate aveva contribuito a confondere ancor più le acque: il cadavere del 22enne non presenta infatti segni dolosi come fendenti o colpi di arma da fuoco, ma nemmeno lesioni ad arti e colonna vertebrale, tipiche da precipitazione, che dovrebbero esserci se il giovane si fosse tolto la vita lanciandosi da quel traliccio. Servirà dunque altro tempo, sia per gli accertamenti tossicologici, sia per capire l'origine di quella frattura allo sterno della vittima, altro particolare singolare, incompatibilr con una caduta.

Ma le cause della morte sono solo una parte del mistero: perché Marinoni, che ai genitori prima di uscire aveva detto «torno tra un quarto d'ora», ha lasciato il portafogli a casa? E perché, arrivato sul luogo con la sua Smart, l'ha parcheggiata regolarmente e accuratamente, per poi spegnere il suo cellulare e lasciarlo ben nascosto sotto il tappetino? Stranezze, coerenti con l'ipotesi che Stefano possa essere uscito quel pomeriggio per incontrare una persona: qualcuno di cui forse non si fidava, o che temeva.

Di certo c'è che i parenti di Marinoni, alla tesi del suicidio non hanno mai creduto: difficile per loro credere che un giovane come lui, dalla vita serena e tranquilla possa essersi tolto la vita. Non è detto però che il cambio di titolo nel fascicolo del pm, giustificato soprattutto da motivi tecnici (per permettere accertamenti altrimenti non previsti in un modello 45, che non ha ipotesi di reato) sottintenda l'intenzione della Procura di allinearsi sulle idee della famiglia, convinta che ci sia un responsabile della morte dl figlio. La risposta arriverà nei prossimi giorni, se e quando le indagini chiariranno i tanti misteri di questa intricata vicenda.

