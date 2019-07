Domenico Zurlo

Per parlare dei loro affari si ispiravano a Gomorra, con tanto di chat chiamata Sangue Blu, come uno dei personaggi della serie tv: un traffico di droga che mobilitava un chilo di cocaina alla settimana in una vasta zona di Milano, in particolare nei quartieri di Quarto Oggiaro e della Comasina, in quella che qualche decennio fa era il territorio di Renato Vallanzasca.

Ieri però è scattato il blitz: i carabinieri del Comando provinciale hanno infatti arrestato 13 persone per associazione finalizzata al traffico di cocaina e spaccio. La droga arrivava con i pony, come fosse un servizio a domicilio, con appositi fattorini, tanto che erano gli stessi indagati a parlare di pizze quando si riferivano alle dosi di coca.

L'inchiesta è nata un anno e mezzo fa, dopo il violento raid del 12 marzo 2018 in una carrozzeria di Novate Milanese, la Ambrocar: il gestore, Massimiliano Toscano, era stato pestato a sangue da nove persone (alcune delle quali mascherate e armate), che avevano anche tentato di tagliargli un braccio con una motosega. Ma Toscano, miracolosamente e grazie alla sua conoscenza delle arti marziali, era riuscito a salvarsi scappando. Quel pestaggio era stato troppo cruento per passare inosservato: così il procuratore aggiunto Laura Pedio, il pm Francesca Crupi, la procura ordinaria e il collega della Dda Stefano Ammendola hanno voluto vederci chiaro e dall'episodio hanno tolto il velo su una vera e propria guerra tra gruppi criminali per lo spaccio di droga e il controllod el territorio. Una faida tra persone «di notevole spessore criminale», scrivono i magistrati. Le indagini, con intercettazioni e pedinamenti, sono andate avanti per mesi, fino al blitz di mercoledì: il tempo delle pizze stupefacenti, per adesso, è terminato.

Venerdì 26 Luglio 2019

