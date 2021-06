Domenico Zurlo

Non si placa la bufera sul vaccino anti Covid AstraZeneca, dopo il caso della 18enne colpita da trombosi: ricoverata in rianimazione al policlinico San Martino di Genova, le sue condizioni sono stabili ma gravi. E i riflettori si spostano ora sugli open day, organizzati da alcune regioni per smaltire le dosi del vaccino e presi d'assalto da tanti ragazzi, a cui però AstraZeneca - come anche Johnson & Johnson - non dovrebbe essere somministrato, secondo le indicazioni dell'Aifa che ne consiglia l'uso solo agli over 60.

Quello dell'agenzia italiana del farmaco su AZ e J&J non è un divieto ma una raccomandazione. Ma l'uso degli open day e le somministrazioni a tantissimi giovani hanno fatto storcere il naso agli esperti, da Pregliasco a Crisanti, da Bassetti ad Antonella Viola. AstraZeneca «è sicuro ed efficace - dice Crisanti - ma se per i giovani c'è un'alternativa, va usata». La Viola punta il dito proprio contro le regioni: «Devono finirla di fare a gara a chi vaccina di più. Gli eventi trombotici post vaccino sono rarissimi ma anche un solo episodio è una tragedia». «Potrebbe essere utile valutare una limitazione dai 50 anni in su per le donne e dai 40 in su per gli uomini - aggiunge Pregliasco - ma deve dirlo ufficialmente l'Aifa». E all'Aifa si rivolge anche Bassetti: «Serve una posizione chiara e definitiva. Basta col balletto delle raccomandazioni, si decida da domani se il vaccino non si deve più usare».

Mentre il coordinatore del Cts Locatelli annuncia novità proprio su AstraZeneca («C'è attenzione suprema per cogliere i segnali che possono allertare su eventuali effetti collaterali che portino a considerare dei cambiamenti di indicazioni»), al governo il sottosegretario Sileri chiede «giudizio» nell'utilizzo dei vaccini a vettore virale in alcune categorie. «Nel dubbio serve la massima precauzione - ha detto - se ci sono problemi nei soggetti più giovani, è chiaro che lì l'indicazione può venir meno. Ma tutto questo sotto i 30 anni».

