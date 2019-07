Domenico Zurlo

La sua gelosia non aveva età: a 93 anni suonati non riusciva ancora a fidarsi della moglie, ormai 90enne e lontana dai fasti della giovinezza. Per questo un anziano affetto da demenza senile, Vasco Bimbatti, ha ucciso la moglie Luciana Bonzanini, di tre anni più giovane, colpendola alla testa e al volto col poggiapiedi della sua sedia a rotelle.

È successo nel tardo pomeriggio di domenica a Sesto San Giovanni, nell'appartamento in cui viveva l'anziana coppia, in via Fratelli di Dio, a pochi isolati dal quartiere Adriano di Milano: a scoprire quanto avvenuto è stato il figlio, in visita domenicale, che intorno alle 18,20 ha aperto la porta di ingresso e si è trovato davanti a una scena terribile. Sua mamma in una pozza di sangue, suo papà con lo sguardo fisso nel vuoto e quel poggiapiedi ancora tra le mani.

Alla base del litigio l'intenzione, da parte di Luciana, di spedire il marito in una casa di riposo: secondo Vasco quella decisione aveva un secondo fine, quello di riallacciare alle sue spalle una relazione extraconiugale. «Mi tradiva da 50 anni», le sue prime parole alle persone a lui vicine, nonostante la veneranda età della coniuge.

È stato lo stesso 93enne a motivare il suo gesto e a ricostruire l'accaduto durante l'interrogatorio davanti ai carabinieri: dopo aver appreso delle intenzioni della moglie, l'anziano le ha chiesto di aiutarlo a mettersi a letto, e approfittando della sua distrazione l'ha colpita al volto e alla testa. Inutile l'intervento dei soccorsi, allertati dal figlio: Luciana era una maschera di sangue, ed è morta poco dopo.

Improbabile che Bimbatti finisca in carcere, nonostante la gravità del reato, per via dell'età avanzata: potrebbe restare libero, solo con il suo rimorso, o in una struttura assistenziale come avrebbe voluto la sua ormai defunta moglie. Se avesse preso prima quella decisione di far ricoverare il coniuge, magari Luciana sarebbe ancora viva: se tra le braccia di un altro o meno, non lo sapremo mai.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

