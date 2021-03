Domenico Zurlo

L'ultima video chiamata, una serie di messaggi sugli specchi, un post su Facebook, la figlioletta di due anni senza vita nel letto. Sembra un film dell'orrore la ricostruzione delle ultime ore di Edith, la bimba di 2 anni trovata morta a Cisliano, piccolo Comune alle porte di Milano. La mamma, Patrizia Coluzzi, 41 anni, sottoposta a fermo per omicidio volontario, ieri è stata portata in carcere a San Vittore a Milano dall'ospedale di Magenta dov'era stata ricoverata. E nel pomeriggio dall'autopsia all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia la conferma: la piccola è morta per soffocamento. Una pista che era stata già percorsa, appunto lunedì, tra le altre ipotesi, dagli inquirenti che indagano sulla vicenda. Anche il referto del 118 che è intervenuto nell'immediatezza parlava di una «verosimile asfissia».

Il movente, secondo gli investigatori guidati dai magistrati Roberto Valli e Mario Venditti della procura di Pavia, sarebbe una vendetta contro l'ex marito e papà della bambina, reo di averla lasciata. Domenica sera Patrizia lo ha videochiamato, mostrandogli Edith che dormiva: «Allora vuoi farle del male? Non vuoi proprio capire un c», gli ha urlato. L'ultima crudele occasione di mostrargli la bimba ancora viva. Poche ore dopo, un'altra telefonata: «Sei libero, ora puoi dedicarti al tuo bar. Edith non c'è più».

Patrizia, un altro matrimonio alle spalle e altri due figli, gemelli, l'aveva denunciato più volte per maltrattamenti: accuse archiviate perché ritenute infondate, dopo le quali l'ex marito era andato via di casa e aveva chiesto la separazione, non prima di averla denunciata a sua volta per calunnia e diffamazione. Oggi la donna compare davanti al giudice per la convalida del fermo.

