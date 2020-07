Domenico Zurlo

Erano i maghi delle spaccate nelle aziende, usavano muletti e furgoni come arieti, e vivevano nei camper: ma le loro avventure si sono interrotte ieri, dopo un maxiblitz delle forze dell'ordine. Una banda di sei persone è stata sgominata in Brianza da un'inchiesta della procura di Monza: a finire in manette sei rom bosniaci, accusati a vario titolo di concorso in furti aggravati in danno di aziende e anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini sono iniziate dopo ben quattro furti commessi dal gruppo lo scorso 1 luglio, ai danni di aziende attive nel settore della meccanica di precisione e arredamento a Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno. La banda utilizzava furgoni o muletti presenti all'interno delle ditte per abbattere le porte dei capannoni e rubare tutto ciò che trovavano: in un'occasione carabinieri e polizia stradale di Arcore erano intervenuti e avevano messo in fuga i soggetti, inseguiti in tangenziale per più di venti chilometri. Una scena da film d'azione in mezzo al traffico, fino al campo rom in via Bonfadini, all'altezza del quale i sei erano riusciti a far perdere le loro tracce dopo aver abbandonato mezzo e refurtiva.

La loro fuga è però durata poco: analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso installate nei pressi delle aree dei capannoni delle aziende, i carabinieri sono riusciti a identificare alcuni degli elementi della banda che erano a loro già noti per precedenti specifici. Da questi, successivamente i militari hanno identificato anche tutti gli altri, presunti responsabili dei vari saccheggi nelle aziende nell'hinterland di Milano e della Brianza.

Ieri mattina il blitz, che ha visto coinvolti oltre 80 militari: le zone nel mirino erano il parcheggio antistante il centro sportivo Saini e nei pressi dell'Ortomercato, dove i fermati sostavano con i loro camper. Era nei van infatti che vivevano, con le loro famiglie, con cui si spostavano frequentemente parcheggiando nei pressi di aree commerciali o industriali: uno dei fermati era tra l'altro destinatario di un ordine di carcerazione per una vecchia condanna a due anni e due mesi per altri due furti avvenuti in Lombardia, nel 2016 e nel 2017.

