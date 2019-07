Domenico Zurlo

Era diventato il terrore delle ragazze che, sole in auto, facevano rifornimento di notte ai distributori di carburante: ma l'incubo per loro potrebbe essere finito. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per l'aggressione a sfondo sessuale di quattro donne tra la provincia di Milano e quella di Varese. Il presunto stupratore, già detenuto per altri reati nel penitenziario di Busto Arsizio, è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed è accusato di rapina, sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni.

Il suo modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo si nascondeva nei pressi dei distributori di benzina ormai chiuso e con solo il self service attivo. Indossava un passamontagna e guanti di lattice per evitare di lasciare impronte e aspettava che le donne si fermassero per fare rifornimento. Una volta individuata la vittima sola in auto, piombava nella vettura, la afferrava per i capelli e la costringeva a guidare fino a zone isolate, per poi abusare sessualmente di lei.

Dalle indagini è emerso che gli episodi analoghi sarebbero quattro, a Castellanza, Parabiago, Villa Cortese e Busto Arsizio: nell'ultimo caso la vittima è riuscita a divincolarsi e a scappare, denunciando subito tutto alla polizia. Galeotto un guanto di lattice che si è rotto, incastrando l'aggressore: gli agenti, perquisendo l'auto della donna, hanno trovato tracce di dna sui frammenti del guanto. Confrontandolo con il dna trovato nella vettura di un'altra vittima, gli investigatori sono riusciti a identificare l'aggressore, un pregiudicato di 35 anni residente a Milano e che si trovava già in carcere a Busto Arsizio per altri reati.

Ma non è finita qui: le aggressioni potrebbero non essere solo quattro. Nel mirino degli inquirenti c'è infatti anche un quinto episodio simile, avvenuto a Legnano in circostanze quasi identiche.

Se le accuse dovessero essere confermate ci troveremmo davanti ad un vero e proprio maniaco seriale: un incubo per le donne della zona, che ora possono tornare (si spera) a dormire sonni tranquilli.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

