Domenico Zurlo

Bastoni, catene ed un martello abbandonati sull'asfalto, i responsabili scappati a gambe levate, eppure nessun segno sul suo corpo. È ancora un mistero la morte del gestore bengalese di un minimarket ernico, Rachid Abdul, 44 anni, trovato agonizzante sul selciato nel parchetto di via Montegani, nel quartiere Stadera. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, dopo l'allarme lanciato intorno alle 21,20 di sabato sera, l'uomo era già in arresto cardiocircolatorio. La corsa a sirene spiegate all'ospedale San Paolo, con la camera operatoria che lo aspettava, è stata inutile: Abdul è arrivato in ospedale cadavere. Era sposato e padre di una ragazza.

Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra mobile, diretti da Marco Calì: secondo i testimoni ascoltati dagli investigatori, sabato sera è scoppiata una rissa tra una mezza dozzina di persone, tutte bengalesi. All'improvviso il fuggi fuggi, e sull'asfalto è rimasto un uomo e alcune armi improvvisate: bastoni una catena e un martello: tutto è stato sequestrato dalla polizia scientifica. E qui si apre il giallo: sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, nessuna traccia di sangue, né sulla scena, né sulle armi. Potrebbe essere stato stroncato da un malore durante, un infarto o un ictus, causato dallo stato di agitazione durante la rissa: pare che l'uomo soffrisse di patologie pregresse. Sarà l'autopsia, subito disposta dalla procura, a chiarire le cause del decesso. Non è neppure chiaro il ruolo avuto dalla vittima nella rissa: se sia stato vittima di una spedizione punitiva - come lascerebbero suppore le armi trovate sulla scena - o se invece ne abbia fatto parte attiva. La Mobile sta cercando di rintracciare i sei benagalesi che sabato sera erano intorno a Abdul.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

