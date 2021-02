Domenico Squillace, preside del liceo scientifico Volta, uno dei più quotati a Milano, com'è andata sul fronte esuberi?

«Esauriti i 252 posti. Abbiamo chiamato uno a uno i trenta ragazzi che non sono entrati. Per tutti abbiamo trovato una collocazione in un altro scientifico, meno richiesto e in un'altra zona. Ma una soluzione, per il futuro, va trovata, perchè non è il momento di pigiare i giovani in aula: bisogna autorizzare delle classi in più in sedi succursali».

Perché il boom negli scientifici?

«È una tendenza iniziata da una decina di anni. In crescita negli ultimi tre, forse perché le famiglie lo considerano un liceo che permette di accedere alle facoltà scientifiche, quindi, con più sbocchi professionali. Ma è sbagliato pensare che sia una scuola per tutti: occorre una mente molto matematica e non tutti gli iscritti hanno veramente la predisposizione. Infatti, i primi due anni è un disastro in termini di bocciature e molti studenti, anche se non respinti, si annoiano a morte».

Perché invece il crollo dei professionali?

«Perché sono scuole che presuppongono un ingresso precoce nel mercato del lavoro che, oggi, non fornisce grandi opportunità. Il lavoro non c'è. Quest'anno, con la crisi da Covid, ancora meno. Una raccomandazione: non consideriamo i professionali il magazzino degli studenti-asini, ma di chi vuole al più presto una qualifica professionale».

Come procede la ripartenza con il 50% di ragazzi in presenza?

«Circa 600 gli studenti che frequentano: le regole anti-virus sono rispettate. Vediamo se comunque ci sono contagi». (S.Rom.)

