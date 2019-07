Domenica prima uscita

MILANO - «Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell'Inter: non vedo l'ora di scendere in campo». L'appuntamento, per Valentino Lazaro e compagni, è fissato per domenica (ore 17.30), a Cornaredo, contro i padroni di casa del Lugano, per la prima edizione della Casinò Cup. E il 23enne austriaco, esterno a tutta fascia, treccine e movenze alla Cuadrado, è pronto a mettersi in mostra, fatica permettendo «perché questo è solo il secondo giorno agli ordini di mister Conte e tutti ci siamo già accorti del suo metodo di lavoro, che si sente eccome nelle gambe- la chiosa dell'ex Hertha a InterTV -. Più in generale, a Conte piace lavorare al massimo e così stiamo facendo, anche perché abbiamo obiettivi importanti in stagione e vogliamo far bene».

Da Ranocchia invece «zero proclami, ma posso dire che onoreremo la maglia con Conte. Icardi e Nainggolan? Spetta a loro e alla società risolvere, il gruppo deve restarne fuori».(A.Agn.)

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA