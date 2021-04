Domenica le celebrazioni per la Liberazione non hanno avuto solo il volto pacifico degli appuntamenti fra piazza Scala, piazza Mercanti, Castello e Arco della Pace. In serata un gruppo di manifestanti legati a Io apro e al movimento No mask ha improvvisato una fiaccolata per le vie del centro, arrivando in diverse occasioni al contatto fisico con le forze dell'ordine disposte in assetto antisommossa.

L'appuntamento per gridare no alle restrizioni imposte dal Covid è stato organizzato attraverso il passaparola sui social e alle 21.30 un centinaio di persone è apparso in piazza Duomo, dove ha trovato la Digos già pronta ad aspettarle. I contestatori, che hanno rivolto i propri cori contro l'obbligo della mascherina e contro le disposizioni del Governo anti Covid ritenute troppo stringenti (soprattutto per i ristoratori), sono partiti con un corteo non autorizzato tra Duomo e largo Cairoli. Qui hanno trovato il primo muro umano. La questura ha catalogato il momento come «sbarramento», che nella scala di valutazione è sotto la carica di alleggerimento ma sopra la marcia pacifica. Quando hanno raggiunto Foro Bonaparte e via Cusani sono stati respinti di nuovo dai poliziotti. La protesta è andata avanti fino alle 23, quando i manifestanti si sono «arresi». La polizia ha identificato 80 persone, tutte multate per il corteo illegale e la violazione delle norme anti contagio. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA