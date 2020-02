Domenica antismog tra bici e multe

Giovanni Migone

A vincere, al di là delle voci delle polemiche, è stata la quiete del traffico silenzioso. Quello fatto di pedoni, podisti, biciclette e monopattini (ripartiti anche quelli in sharing), che ieri, per la domenica antismog, si sono impossessati delle strade di Milano.

«Se in un mese abbiamo avuto solo tre giorni di aria pulita, allora dobbiamo tutti lavorare insieme» ha spiegato al mattino l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli. E la prima domenica a piedi dell'amministrazione Sala va in archivio senza troppi intoppi e con grande partecipazione, anche se a scaldarsi è il fronte delle multe. Alle 12.30, le sanzioni erano state 162, quasi una al minuto, a fronte di 620 controlli. Forse non sarà un record, ma probabilmente parlare di stangata non costituisce illecito, visti i confronti con le ultime volte. Se è meno significativo quello con le 300 multe del 29 dicembre 2015, giunta Pisapia, quando a ridurre il traffico erano intervenute anche le vacanze natalizie, quello con il 12 maggio 2013 sempre Pisapia può essere un riferimento: 150 pattuglie avevano sanzionato 510 persone, a fronte di circa 2.100 controlli.

Anche quest'anno, le 70 pattuglie in servizio hanno fermato migliaia di macchine e motorini per verificare che a bordo ci fosse una deroga valida. Già, le deroghe. Tasto dolente: troppe per gli ambientalisti, troppo poche per l'opposizione di centrodestra. La sfida Milan-Verona al Meazza è stata il pomo della discordia: dagli ambientalisti era arrivata la richiesta di limitare ancora di più l'uso dei mezzi. «Sì alle deroghe per il calcio e no ai permessi per chi va a trovare i cari in ospedale o al cimitero?», era stata invece l'accusa di Forza Italia. E tra una Lega che protesta in calesse e un assessore che salta in bici per una sgambata fuori città, a chiudere la giornata car free tocca al sindaco Giuseppe Sala, che affida a Instagram il suo pensiero: «A quelli che se la sono goduta, dico che me la sono goduta anche io. A chi si è lamentato, pur rispettando la loro opinione, dico: ma quanto è debole una società che non può fare a meno delle macchine per otto ore?».

