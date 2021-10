DOMENICA ALLO STADIUM LA ROMA DI MOU

Timothy Ormezzano

Tchouameni oppure Van de Beek, con Witsel di scorta. La Juve vuole battere un colpo sul mercato (di gennaio) dei centrocampisti. Piace, eccome, il profilo del nuovo Pogba, il francese Tchouameni.

Il problema è che sul classe 2000 valutato non meno di 35 milioni dal Monaco è piombato anche il Real Madrid, come se non bastasse già la concorrenza del Chelsea. I bianconeri sono subito corsi ai ripari intensificando i contatti per Van de Beek, un piano B di lusso. L'olandese nel 2019 con l'Ajax aveva eliminato la Juve dai quarti di Champions, segnando allo Stadium come l'ex capitano dei lancieri De Ligt. Adesso però è ai margini dello United, che può cederlo per 25-30 milioni. La Juve ha contattato l'agente del 24enne Van de Beek, ottenendo la disponibilità a trattare per gennaio.

Il terzo nome che non passa di moda è quello di Witsel, profilo che piace da diverso tempo ad Allegri.

Il belga, in scadenza nel 2022 con ilDortmund, viene valutato una decina di milioni.

Prima bisognerà però vendere almeno uno tra McKennie e Ramsey, quest'ultimo corteggiato dal Newcastle. Ieri intanto la Juve ha ripreso ad allenarsi alla Continassa, mentre i sei azzurri e Kulusevski rientrano oggi. Solo lavoro personalizzato per Morata e Dybala, ma l'argentino dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domenica sera con la Roma.

