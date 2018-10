Domate le fiamme, città ostaggio della puzza

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòC'è chi è uscito di casa con la mascherina sulla bocca. Chi si tappava il naso con il fazzoletto. Chi tossiva. La causa? La puzza di gomma bruciata provocata dall'incendio al capannone di rifiuti di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e Bovisasca, scoppiato domenica e domato dai vigili del fuoco ieri, poco prima delle 18.Complice il vento a nord-ovest di Milano, in tanti hanno sopportato la puzza, arrivata perfino sotto la metropolitana Buonarroti, che irritava gola e occhi. «Non c'è rischio per la salute - ha tranquillizzato Giorgio Ciconali, direttore del Servizio igiene e sanità dell'Ats L'allarmismo è ingiustificato perché le analisi sugli inquinanti più pericolosi non hanno dato esiti preoccupanti. E oggi arriveranno i risultati delle diossine». Poi, la rassicurazione: «Le fiamme sono state spente e si procede alla rimozione dei rifiuti; quindi, le puzze rientreranno. I pompieri dovranno lavorare ancora molto, ma la situazione si sta evolvendo in modo positivo».Anche le correnti d'aria stanno aiutando, perché dalla serata di ieri spingono il fumo fuori città, verso nord. Tuttavia nei quartieri in ostaggio del fetore si è diffuso il panico che ha portato a centinaia di chiamate a Comune, pompieri, vigili. Le segnalazioni, arrivate anche via social, sono arrivate dai cittadini in zona Pagano, Lotto, Sempione, Bande Nere. Tanti i messaggi nelle chat dei genitori, tutti che domandavano se fosse meglio chiudere le scuole, ma l'Ats (ex Asl) ha escluso la necessità di bloccare le lezioni. Infatti, anche nel plesso scolastico in via Graf, vicino all'incendio, si è svolta una normale giornata di studio. L'unica raccomandazione resta quella di chiudere le finestre. Il disagio era comunque evidente e l'ha ammesso anche il indaco Giuseppe Sala: «La situazione è spiacevole, però, abbiamo ricevuto rassicurazioni che è solo questioni di odori».