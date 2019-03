Domani sfila la marcia per i diritti

Hanno aderito più di trentamila persone e più di mille organizzazioni no profit di tutta Italia alla marcia per i diritti People - prima le persone, la manifestazione che domani invaderà le strade di Milano per dire no a ogni forma di discriminazione razziale e contro le politiche del governo che mettono a rischio i diritti di migranti, disabili, donne.

Il raduno è fissato alle 14 tra via Palestro e Porta Venezia. Dato il gran numero di adesioni l'arrivo non sarà più in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale ma in piazza Duomo. In corteo ci saranno il sindaco Sala e il suo predecessore Pisapia, il segretario della Cgil Landini, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e vari politici. Molti anche i volti dello spettacolo: da Bisio a Vecchioni, da Virzì a Lella Costa. (S.Rom.)

