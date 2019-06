Domani la Grecia, Verratti carica

Massimo Sarti

MILANO Ad Atene la prima trasferta per l'Italia di Roberto Mancini nel cammino verso l'itinerante Euro2020, cominciato con i due successi su Finlandia e Liechtenstein. Oggi la partenza per la Grecia, domani la sfida alla Nazionale ellenica, a 4 punti nel gruppo J e forte del 2-2 di marzo in casa della Bosnia, che gli azzurri affronteranno martedì sera allo Juventus Stadium. «La Grecia ha cambiato tanto e gioca molto bene. Ci aspetta un ambiente caldo, ma ci faremo trovare pronti per una grande gara», ha detto Marco Verratti, cui il Mancio ha consegnato le chiavi del centrocampo dell'Italia, insieme a Jorginho. Entrambi emigranti di lusso: «Non sento il bisogno di tornare in Italia, il progetto Psg mi intriga sempre e mi invoglia a continuare», ha aggiunto l'ex Pescara. Chi invece è tornato dalla capitale francese è Salvatore Sirigu: il torinista difenderà la porta dell'Italia al posto dell'infortunato Gigio Donnarumma: «Dovremo scendere in campo con grande attenzione, senza frenesia, per evitare brutte sorprese. Questo mi ha insegnato l'esperienza».

ALTRA ITALIA - Esperienza che ancora non hanno, a livello di Sirigu, i vari Mancini (Gianluca), Barella, Lorenzo Pellegrini, Chiesa e Kean. Convocati con l'Italia dei grandi, ma anche inseriti da Gigi Di Biagio tra i 23 che disputeranno gli Europei Under 21 di casa: primo match con la Spagna a Bologna il 16 giugno. Ma già oggi (ore 18,30) l'Under 20 di Paolo Nicolato affronterà il Mali a Tychy per i quarti del Mondiale di Polonia. Infine, con Francia-Corea del Sud al Parco dei Principi di Parigi, stasera prenderà il via anche il Mondiale femminile in Francia. Le azzurre esordiranno domenica alle 13 a Valenciennes con l'Australia.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA