Domani grande rimpatriata Zelig, ma sul web. Lo storico locale di Milano, fucina di talenti della risata, diventato anche programma tv che ha fatto la storia della comicità, organizza la Zelig Covid Edition, serata celebrativa e benefica. Sono oltre 300 gli artisti, da Paola Cortellesi a Christian De Sica, che hanno aderito inviando i loro contributi video per raccogliere fondi per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo. Zelig ha chiamato a raccolta il mondo della comicità e riunito attori e autori che hanno calcato le scene nel corso dei 34 anni di storia del locale. Sul palco virtuale i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada dalle 18 a notte fonda, prima con i video contributi e dalle 21 con la diretta streaming (www.natlive.it). «Sentiamo la responsabilità di dire una parola e accendere una luce su questo mondo spesso tenuto fuori dai discorsi sul futuro della nostra nazione», ha dichiarato Giancarlo Bozzo di Zelig. La raccolta fondi su conto corrente (IT 16 P 03075 02200 CC8500843267) è aperta fino al 6 giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 05:01

