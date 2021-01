DOMANI DERBY DI COPPA

Luca Uccello

Mario Mandzukic può giocare il derby di Coppa Italia. È più che una possibilità. I venti minuti con l'Atalanta sono piaciuti a Stefano Pioli. Meglio Marione che Ante Rebic (reduce da 15 giorni di Covid) e soprattutto Rafael Leao che ha fatto un nuovo passo indietro. Una soluzione tattica che lo vedrebbe al fianco di Zlatan Ibrahimovic che a fine gara con l'Atalanta non ha mancato di sottolineare l'inesperienza di qualche giocatore. Perdere non piace mai a nessuno, soprattutto a lui. E domani sera in Coppa Italia, a San Siro, non ci si gioca solo il passaggio del turno. C'è di più. C'è la supremazia cittadina, c'è la voglia di mandare un messaggio anche al campionato.

Dalla ripresa della Serie A a oggi, post lockdown, il Milan ha perso solo in tre occasioni: Lille, Juventus e Atalanta. Non ha mai perso due gare di fila. Con Pioli è successo solo una volta: decima e undicesima di campionato del girone di andata, appena subentrato a Marco Giampaolo. Prima la Lazio a San Siro (1-2), poi la Juventus (1-0). Due sconfitte come con Giampaolo, alla quinta e alla sesta giornata, con due avversarie decisamente diverse: Torino e Fiorentina. Ora dopo l'Atalanta c'è l'Inter di Conte. In campionato ci sono due punti di differenza, il derby dell'andata. Ma a Milanello tutto è pronto per ricominciare a vincere, continuare a essere la macchina da guerra. Con una certezza, che il Milan non può rallentare né fisicamente, né mentalmente. C'è bisogno costantemente della stessa grinta. Quella che ha permesso di essere al Milan là in alto.

