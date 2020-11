DOMANI AMICHEVOLE CON l'ESTONIA

Marco Zorzo

Primo allenamento per la Nazionale ieri pomeriggio a Coverciano: agli ordini di Evani, vice del ct Mancini (in quarantena perché positivo al Covid). Sono scesi in campo tutti e 21 i giocatori attualmente presenti in ritiro. Fra questi Sirigu, Gagliardini, Emerson, Belotti. Altri 13 sono attesi entro le 22 di stasera, vigilia del primo dei tre impegni, ovvero l'amichevole con l'Estonia in programma domani alle 20,45 al Franchi di Firenze, che affronteranno gli azzurri. I prossimi due saranno le ultime gare di Nations League: domenica 15 a Reggio Emilia contro la Polonia e tre giorni più tardi a Serajevo ci sarà la sfida conlcusiva del girone con la Bosnia.

Tre novità a seguito delle defezioni di Ogbonna e Romagnoli, ai quali si sono aggiunti il forfait di Criscito e quello di Caputo. Mancini ha convocato altri tre giocatori: dal ritiro dell'Under 21 a Tirrenia è arrivato Bastoni, quindi Zaccagni. E oggi quello di Gian Marco Ferrari (4 convocazioni, l'ultima nel marzo 2018, nessuna presenza), insieme ai compagni di squadra del Sassuolo, al termine del periodo di isolamento.

