Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dodici brani registrati tra Parigi, New York, Bari e Parigi. Collaborazioni preziose, da Francesco Banconi dei Baustelle a Cristina Donà a Kaballà.Chiara Civello è brava ed cresciuta. Un perfetto equilibrio, tra musica contemporanea e ispirazione per le radici classiche, è quello che si ascolta tra le note del suo nuovo disco, Eclipese, che porta sul palco del Blue Note domani nell'ambito della rassegna JazzMi. Una voce raffinata, un talento costruito pagina dopo pagina, scelte coraggiose. Come quel disco di qualche anno fa in cui rivisitava alcuni grandi successi dagli anni Sessanta sino a oggi. Curioso e coraggioso perché permettere mano a canzoni di altri e sempre un'operazione delicata. Soprattutto se si decide di cantare in un solo disco Lucio Battisti, Paolo Conte, Sergio Enrigo, Fred Buscaglione, Vinicio Capossela, Vasco Rossi. Eppure, operazione riuscita e quel disco (intitolato Canzoni) è ancora uno dei più belli di Chiara Civello. Per dire dell'eleganza e del talento suoi.Ascoltarla dal vivo è sempre un piacere. Soprattutto sul palco del Blue Note, dove è di casa.