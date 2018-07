documenti ad hoc

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi decide di cambiare sesso, anche prima che la transizione sia completata, all'università Statale potrà utilizzare una identità alias, diversa da quella scritta sulla carta di identità, per badge, account, matricola. Lo ha stabilito il Senato accademico. Ne hanno diritto studenti, personale tecnico e amministrativo, ricercatori, docenti e assegnisti. L'obiettivo è «promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni». In pratica si avrà un badge indicante cognome, nome alias e matricola universitaria, un account alias e anche una targhetta sulla porta dell'ufficio. Già prima della Statale, hanno adottato la pratica alias Bicocca e il Politecnico.