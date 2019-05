Divertissement alle spalle di Mozart che molto probabilmente darebbe il suo consenso entusiasta. Dopo Il flauto magico, l'Orchestra di Piazza Vittorio torna a dissacrare il galateo che normalmente si accompagna alla lirica e affronta il Don Giovanni in modo giocoso, anzi, sfrontato.

L'opera «glamour e iconoclasta», secondo la critica francese che è andata in visiblio al debutto, al Festival di Lione, approda domani al Teatro Strehler. Uno spettacolo travolgente dentro una babele multietnica che mescola tradizioni, lingue, ritmi, sonorità. E siccome a teatro tutto è possibile, Don Giovanni è una voce femminile, quella stregante di Petra Magoni. Accanto a lei, la cantante reggae Mama Marjas (Zerlina), Omar Lopez Valle (un Leporello in versione cubana), la soprano di origine albanese Hersi Matmuja (Donna Elvira), il brasiliano Evandro Dos Reis (Don Ottavio), il tunisino Houcine Ataa (Masetto) e, alla sua prima collaborazione con l'Orchestra, Simona Boo (Donna Anna), dal 2015 vocalist dello storico gruppo napoletano dei 99 Posse.

Direzione musicale di Mario Tronco, che firma la regia con Andrea Renzi. Il libretto di Da Ponte non è mai stato così fantasioso. (O.Bat.)

Dal 29 al 31 maggio. Teatro Strehler, largo Greppi. Orari diversi. Biglietti 40/33 euro.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

