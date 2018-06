Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Divertimento per tutta la famiglia al Mare culturale urbano in Cascina Torrette.Mamma e papà si gustano un film da grandi - come «A casa tutti bene» di Gabriele Muccino o Assassinio sull'Orient Express - mentre i piccoli si divertono con le attività in libreria. L'appuntamento è per tutta l'estate con la terza edizione della rassegna Cinema all'aperto che ha ottenuto grande successo gli anni scorsi: i genitori trascorrono la serata davanti al mega schermo nella piazza di Cenni di Cambiamento (ticket 6- 4,5 euro) e i bimbi nella vicina libreria Oasi del Piccolo Lettore (ingresso 8 euro) dove sono coinvolti in letture animate - avventurose, paurose, divertenti - laboratori di collage, disegno, di riuso e riciclo materiale di scarto.La prenotazione è obbligatoria a oasidelpiccololettore@gmail.com oppure 320 2928810, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23.30. Il programma completo dei film, che si ascoltano in cuffia e iniziano alle 21.45, si trova sul sito di maremilano.org.Nella programmazione ci sono anche i titoli per i ragazzi: da Paddington a Wonder, da Coco fino a Jumanji. (S.Rom.)