Dissacrante e arrabbiata

Milano città dei gatti per festeggiare la Giornata nazionale del gatto che si celebra lunedì 17 febbraio.

Si comincia con la mostra a ingresso libero Come il gatto con il topo allo Spazio Fumetto Museo del Fumetto, che omaggia l'80esimo compleanno di Tom&Gerry attraverso una serie di pannelli e albi originali, serie animate e fumetti. Durante l'inaugurazione si terrà anche la consegna del premio Urban Cat Anna Magnani a Maria Vittoria Brambilla.

Il 22 febbraio, sempre allo Spazio Fumetto, Concerto in miao alla scoperta di come i gatti hanno ispirato grandi compositori come Scarlatti, Mozart, Rossini, Ravel, Webber e altri. Il 28 marzo, alla Sala Medicinema di Niguarda, tocca invece al numero zero del Milano Animal Film Fest: il festival dedicato ai corti animati con protagonisti gli aninali. In chiusura, domenica 29 marzo, appuntamento con gli Stati generali della micizia, per fare il punto sulla situazione felina a Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA