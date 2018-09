Disastro Inter, Spalletti trema

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Emergenza-Inter: in serie A alla terza peggior partenza di sempre e la Champions dietro l'angolo. Due sconfitte nei primi quattro turni di campionato, la miseria di 4 punti portati a casa tra Torino e Bologna e uno stato di malessere generale, perfettamente inquadrato dalla sfida di sabato con il Parma, prodiga di conclusioni verso Sepe (28 in totale, 8 nello specchio), ma estemporanee e all'insegna dell'anarchia totale. Il risultato è un avvio di stagione che, dalle parti di Appiano, non si ricordava dal campionato 2011-12, quello dei tre tecnici (Gasperini, autore della partenza flop, poi Ranieri e Stramaccioni), con 4 punti nelle prime 4 di serie A e 6° posto finale.Come Luciano Spalletti anche Ottavio Bianchi (esonerato dopo la quarta giornata: a fine stagione 7° posto con Hodgson in panchina) nel 1995-96 e Gyula Fieldmann (con i 2 punti per vittoria 3 in 4 gare, frutto di un successo, un pari e 2 ko) nel 1935-36. Peggio solo Carlo Carcano nel 1946-47, con 3 pareggi e una sconfitta in avvio (a fine campionato Inter decima), e Luigi Radice, il primatista in negativo, con 3 ko e un pari nelle prime 4, ma anche l'unico a ribaltare le sorti di una stagione nata male con un importante 4° posto a bocce ferme. E motivo di buon auspicio anche per Spalletti, a caccia di riconferme e del 2° visto consecutivo per l'Europa che conta via campionato. In Champions League, invece, l'Inter ritornerà domani sera (ore 18.55, al Meazza) dopo 6 anni di assenza. E contro il Tottenham di Pochettino la parola d'ordine sarà tener botta, visti gli infortunati a referto e i tanti nerazzurri in ritardo di condizione.Per Spalletti i problemi maggiori nel reparto terzini, con Vrsaljko e D'Ambrosio in forte dubbio e Dalbert fuori lista. Il croato, non convocato contro il Parma, soffre di una gonalgia al ginocchio sinistro, conseguenza di un trauma distorsivo accusato in nazionale contro la Spagna.E dovrebbe restare ai margini anche nel debutto europeo con gli Spurs. Qualche chance in più, invece, per Danilo D'Ambrosio, sostituito contro i ducali per un trauma contusivo alla coscia destra, ma senza lesioni muscolari e, forse, recuperabile in extremis. In attacco out Lautaro, torna Icardi dal 1° minuto.riproduzione riservata ®