Disastro di Pioltello in 12 verso il processo

Pioltell, la Procura ha chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, per l'incidente del 25 gennaio 2018 in cui morirono 3 persone e decine rimasero ferite. Indagate 12 persone, 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi, la stessa società, e 2 ex vertici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Per i consulenti tecnici della Procura il disastro è stato causato dallo «spezzone di rotaia» di 23 centimetri che «si è fratturato», nel cosiddetto punto zero. La causa del deragliamento fu «la sopraelevazione della ruota destra» del terzo vagone dovuta alla «interposizione dello spezzone di rotaia», quello da 23 centimetri che si staccò, «tra il binario di corsa e la ruota stessa». Sono cento le «parti offese»: le famiglie dei tre morti e 97 tra feriti e persone che hanno subito traumi psicologici.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

