Disagi per il traffico in tilt causa corteo, e in serata per il metrò linea 1 fermo in alcune tratte e per alcuni bus a singhiozzo. Ma in generale lo sciopero generale dei trasporti proclamato dai sindacati di base in tutta Italia non ha registrato a Milano il temuto blackout della mobilità.

Lo stop Atm è scattato ieri mattina dalle 8.45 fino alle 15, per riprendere dalle 18 al termine del servizio. L'adesione è stata tra il 10 e il 15 per cento. Al mattino il servizio è stato regolare su tutte le linee della metropolitana, bus e tram. Invece dalle 19 ci sono state tratte sospese sulla linea 1 tra Sesto-Molino Dorino, mentre sono state chiuse le tratte Pagano-Bisceglie e Molino Dorino-Rho Fieramilano.

Al mattino la manifestazione davanti alla sede di Assolombarda ha bloccato il traffico dalle 10. Circa duemila manifestanti si sono trovati davanti agli uffici in via Pantano per poi muoversi in corteo verso largo Augusto e concludere la protesta in prefettura, senza incidenti. Altri presidi di protesta in via Carducci, dove i Cobas hanno dato vita a un flash mob davanti alla sede di Enel «contro il carovita gli aumenti delle utenze i licenziamenti e la decarbonizzazione delle centrali termiche», e in piazza Lombardia, sotto il palazzo della Regione, dove ha manifestato una cinquantina di dipendenti di Air Italy.



