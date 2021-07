DIRITTI TV PER TRE STAGIONI

Ernesto De Franceschi

La serie B su Helbiz Live. Alla presenza del presidente della Lega, Mauro Balata, il battesimo questa nuovo progetto con la trasmissione dell'intera cadetteria, del quale ha acquistato i diritti tv, per le prossime 3 stagioni: 20 club e fino a 390 partite a stagione, playout e playoff.

A prestare il volto alle trasmissioni di Helbiz Live sarà Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019. Il servizio OTT sarà fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv. L'offerta, che lega il mondo del calcio, e dell'intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, si avvarrà anche della formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. Il funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99 euro al mese per la visione completa della serie B, 4 euro ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro- mobilità di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l'abbonamento all'intera stagione di Helbiz Live e della B con un abbonamento di 49,99 euro all'anno è previsto un Cashback 30 euro in credito Helbiz micro-mobilità.

Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l'utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 euro, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell'abbonamento. «Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto - ha commentato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media - che lega intrattenimento e micro-mobilità in un connubio innovativo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA