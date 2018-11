Dire Straits Legacy, omaggio d'autore

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il fenomeno delle tribute band ormai ha raggiunto il rispetto e il successo che giustamente merita. Molto spesso si tratta infatti di ottimi musicisti che, in mancanza degli originali in tour, sanno comunque scaldare i cuori dei fan con una copia pressoché perfetta. È il caso dei Dire Straits Legacy, stasera al Teatro della Luna di Assago. Sul palco portano uno spettacolo che ricalca nella forma e nella musica quello delle tournée dei mitici Dire Straits. Il concerto arriva con una nuova line-up dei DSL, con i bravissimi Steve Ferrone alla batteria e il basso di Trevor Horn a scaldare la linea ritmica. Per questo concerto è possibile anche acquistare biglietti che comprendo meet&great dietro il palco con la band.Il 20 novembre. Teatro della Luna, Via Di Vittorio, 6 Assago. Ore 21 - ingresso 79-55 euro.(M.Lev.)