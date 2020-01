Dinosauri, che passione. I bambini sono sempre affascinati da queste creature: è quindi imperdibile l'esilarante spettacolo Dinosaur Show, Live Experience, che vede in scena attori e tre giganti della preistoria a grandezza naturale, con la lunga coda, le squame e denti aguzzi. I baby spettatori vedono scorrazzare sul palco un tirannosauro, un triceratopo e un velociraptor che parlano, si muovono e danno vita a simpatiche gag con gli esseri umani. Ma com'è possibile? Sono veri personaggi in acciaio, gommapiuma e stoffa, pesanti circa 40 chili, guidati da un operatore al loro interno che con telecamera, monitor e joystick riesce a guidarne i movimenti. Un prodigio della tecnologia da lasciare a bocca aperta il pubblico che vive un'esperienza fuori dal comune. Si torna indietro nel tempo, all'era preistorica. La storia è tutta da vivere: Alfred, geniale paleontologo tedesco, è al settimo cielo, perché è riuscito a riportare in vita i T-Rex. Cosa accadrà? C'è poi uno scienziato un po' pazzo, un buffo uomo di Neanderthal e due ladri maldestri che con tutti i loro pasticci fanno ridere a crepapelle bambini e adulti.

L'11 e 12 gennaio. Teatro Fontana, via Boltraffio 21. Oree 11 - 15.30 -18. Da 10 euro. Obbligo prenotazione 366.9590150. (S.Rom.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

