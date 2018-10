Dinosaur Invasion i mostri dal passato

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniDominavano il pianeta Terra, poi, milioni di anni fa, si sono estinti. Ma alcuni esemplari, diciamo trenta, si possono vedere alla Fabbrica del Vapore.È la mostra Dinosaur Invasion organizzata in co-produzione con il Comune, che da oggi mostra, in un parco Giurassico a grandezza naturale, oltre 30 dinosauri da osservare ciascuno nel proprio ambiente, ricreato con cura in 17 isole a tema. Dinosaur Invasion è un viaggio a ritroso nel tempo, a partire da 250 milioni di anni fa nell'Era Mesozoica per passare da Triassico, Giurassico e Cretaceo. Grazie alla tecnologia degli animatronics le fedeli riproduzioni dei dinosauri muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una giungla di piante artificiali ed effetti speciali. Tutte le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti. E alla fine del percorso, i più piccoli potranno continuare la loro esperienza giurassica e divertirsi nell'area gioco a loro dedicata.Dal 12 ottobre 3 febbraio. Fabbrica del Vapore. Via Procaccini, 4. OreOrari: mar-dom 10-19.30 - 13-10 euro. dinosaurimilano.it.riproduzione riservata ®