Dimarco e Lautaro illudono, ma con la Samp è pari Amaro Inzaghi: «Dovevamo e potevamo vincere»

Massimo Sarti

In vantaggio per due volte, l'Inter si fa raggiungere a Marassi due volte da una bella Sampdoria. Viene fuori un 2-2 sostanzialmente giusto, che fa perdere ai nerazzurri il comando della classifica. Per Simone Inzaghi l'Inter avrebbe invece meritato i tre punti: «C'è rammarico, perché era una partita che dovevamo e volevamo vincere. La prestazione c'è stata, ma un successo sarebbe stato importantissimo».

La Sampdoria affronta a viso aperto l'Inter, senza Bastoni (risentimento muscolare dopo la Nazionale) e con Lautaro Martinez titolare al fianco di Dzeko, nonostante l'argentino sia rientrato in extremis dal Sudamerica. Nerazzurri avanti al 18' grazie ad una splendida punizione mancina di Federico Dimarco: cinque reti con il Verona in prestito nella passata stagione, ma alla prima segnatura con la maglia dell'amata Inter. E che capolavoro. Una botta a 106 km/h che si infila sotto il sette, imprendibile per Audero: «Segnare con i colori del mio cuore è unico. Peccato solo per il pari».

Al 33' pareggia per la prima volta il giapponese Yoshida in mischia, ma è decisiva la sfortunata deviazione di Dzeko che mette fuori causa Handanovic. Inter di nuovo avanti al 44': imprendibile Barella, Dzeko porta via l'uomo e apre lo spazio per l'assist dell'ex cagliaritano a Lautaro Martinez: piatto sinistro al volo del Toro e 1-2.

Il nuovo vantaggio dura però poco. A inizio ripresa, al 47', i terzini della Samp imbastiscono una grande azione: finta e cross di Bereszynski da destra, volée magnifica di sinistro di Augello, tutto solo. Sul 2-2 gli ospiti hanno tre nitide occasioni per ritrovare il comando delle operazioni, una dietro l'altra, con Perisic, Lautaro e soprattutto con un destro di Calhanoglu davvero fuori di poco.

La Samp non ci sta e D'Ambrosio (entrato nella ripresa) deve compiere un salvataggio acrobatico quasi sulla linea per sventare una minaccia blucerchiata. Inzaghi fa entrare anche Vidal, Correa, Dumfries e Sensi. Quest'ultimo si fa male al ginocchio destro dopo un contrasto con Yoshida.

Cerca di restare in campo, ma deve alla fine arrendersi, con l'Inter che termina in dieci a cambi esauriti. «Sensi sarà out con il Real Madrid, per Bastoni vedremo nelle prossime ore, mentre Dimarco è uscito solo per crampi», è il punto di Simone Inzaghi sugli infortunati. «Stavamo creando tanto, poi siamo rimasti in dieci e magari rischi anche di perdere».

Lunedì 13 Settembre 2021

